Власти США получили ордер на арест самолета «Роснефти»
Американские власти получили судебный ордер на арест авиалайнера Boeing 737-7JU, который принадлежит компании «Роснефть», сообщает Минюст США.
Как предполагается, самолет находится в России. Возможная причина ареста — нарушение Закона о реформе экспортного контроля и недавние антироссийские санкции, отметило ведомство. Ограничения запрещают лайнерам, произведенным в Соединенных Штатах, летать в Россию без наличия действующей лицензии. В Вашингтоне утверждают, что после ужесточения в феврале 2022 года режима экспортного контроля данный самолет «не менее семи раз покидал и возвращался в Россию».
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