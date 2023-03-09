Власти США получили ордер на арест самолета «Роснефти»

Американские власти получили судебный ордер на арест авиалайнера Boeing 737-7JU, который принадлежит компании «Роснефть», сообщает Минюст США.

Британская журналистка заявила, что жизнь в России не изменилась из-за санкций

Как предполагается, самолет находится в России. Возможная причина ареста — нарушение Закона о реформе экспортного контроля и недавние антироссийские санкции, отметило ведомство. Ограничения запрещают лайнерам, произведенным в Соединенных Штатах, летать в Россию без наличия действующей лицензии. В Вашингтоне утверждают, что после ужесточения в феврале 2022 года режима экспортного контроля данный самолет «не менее семи раз покидал и возвращался в Россию».

Ранее Минфин США вывел из-под санкций «дочки» Сбербанка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАРоснефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры