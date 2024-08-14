Субсидии не помогли: В России не смогли объяснить низкие цены на автомобили Lada в Египте
Вячеслав Жигалов заявил НСН, что субсидии от государства не помогли российской автомобильной промышленности, так как это не урезало расходы.
Цены на автомобили Lada в России устанавливаются заводом, стоимость растет из-за повышенных издержек, бороться с которыми не помогают субсидии от государства, заявил исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов в беседе с НСН. Он признал, что российским машинам из-за высоких цен сложно конкурировать с «китайцами».
В Египте цена на Lada Granta 2024 года выпуска оказалась в два раза ниже, чем в России. Как следует из данных египетского филиала ближневосточной площадки YallaMotor, на которой появилось объявление, стоимость нового автомобиля составляет 285-370 тысяч египетских фунтов (535-695 тысяч рублей). Такая версия в России обойдется минимум в один миллион рублей. Жигалов рассказал, из чего складывается цена на российском рынке.
«С рынком Египта я не очень знаком. Что касается нашего рынка, все розничные цены устанавливаются заводом. Почему у нас цены высокие, это очень комплексный вопрос. Это складывается из целого ряда издержек, которые несет бизнес. В частности влияет утилизационный сбор. Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость», - пояснил он.
По его словам, государству следует не только защищать российский бизнес от иностранной конкуренции, но и помочь справиться с повышенными расходами.
«Главная проблема нашей промышленной политики – мы чрезмерно увлекаемся раздачей денег из бюджета, разными субсидиями, протекционистскими мерами, которые якобы защищают наших производителей от зарубежной конкуренции. Но работы по улучшению условий бизнеса, сокращению издержек не ведется совсем. Здесь работа очень скрупулёзная, нужно анализировать и работать именно с издержками бизнеса. Здесь секрет в этом. У нас сырье, энергоресурсы и рабочая сила не очень дорогие, но в конце цепочек получается автомобиль, который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими. Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский заверил НСН, что компания не поставляет автомобили в Египет и не может отвечать за «самодеятельность» других организаций.
«В настоящее время автомобили Lada не поставляются и локально не производятся на территории Египта. Поэтому мы никак не можем прокомментировать самодеятельность некой компании, скриншот которой сейчас активно расходится в интернете», - пояснил он.
Ранее стало известно, что производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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