Путин поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дороги

Кабмину предстоит проработать этот вопрос совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и ОАО «Российские железные дороги». Доклад по поручению Путина необходимо предоставить до 1 марта следующего года.

Кроме того, глава государства поручил до конца года рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона.

Ранее Путин дал поручение Минобороны заняться формированием добровольческих подразделений, напоминает RT.

