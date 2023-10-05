Путин поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской железной дороги

Президент Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Соответствующее поручение глав государства опубликовано на сайте Кремля.

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Кабмину предстоит проработать этот вопрос совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и ОАО «Российские железные дороги». Доклад по поручению Путина необходимо предоставить до 1 марта следующего года.

Кроме того, глава государства поручил до конца года рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона.

Ранее Путин дал поручение Минобороны заняться формированием добровольческих подразделений, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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