«Страшный день урагана!»: Сценарии будущего ЦБ назвали философией беспомощности
Банк России следует идеологии, в которой Россия это ведомое колесо, а сами мы маленькие и беспомощные создания, сказал в эфире НСН Василий Колташов.
Прогнозы Центробанка о сценариях развития мировой экономики указывают на его заведомую беспомощность, заявил в интервью НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Банк России ранее представил два возможных сценария развития мировой экономики на ближайшие три года. Первый предполагает усиления санкционного давления на Россию, второй допускает глобальный финансовый кризис уровня 2007-08 гг. При этом в ЦБ считают, что антироссийские санкции сохранятся до 2026 года.
«Это какие-то оттенки одного сценария, в котором главное – это деструкция и переживания по ее поводу. Главная идея прогноза от Банка России во всех ее оттенках в том, что мы маленькие беспомощные создания, которые ни на что не могут повлиять в страшный день урагана. А коль ураган будет, значит он будет. Это философия беспомощности, говорящая о том, что Банк России и Минфин это беспомощные организации, Россия в целом тоже беспомощная и только какие-то внешние процессы могут определить наше экономическое будущее. Этот прогноз и его этическо-философский подтекст проистекает от неолиберальной идеологии, согласно которой Россия – это ведомое колесо. Исходя из этих прогнозов, если есть санкции и мировой кризис, то все, в России беда, нам ничего не сделать и не надо ничего делать. Вот такое настроение», - сказал Колташов.
При этом он высказал мнение, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года.
«Почему-то они думают, что санкции будут до 2026 года, но, скорее всего, санкции будут и дальше, Запад не будет менять своей повестки. Мы находимся в ситуации, когда нас ожидает удивительная борьба. Начинается целая эпоха, связанная с этим. Что касается фрагментации мировой экономики, это все равно, что прогнозировать дождь во время дождя. Мировая экономика и так уже достаточно радикально меняется, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Это уже не прогноз, а факт. Переживать здесь не надо, но ждать от моря погоды тоже не надо, потому что погоду на море мы уже знаем, ее не надо прогнозировать», - заключил собеседник НСН.
Экономист Денис Ракша ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Центробанк с Минфином имеют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, однако пока их не используют.
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