Центробанк допустил повторение экономического кризиса 2008 года

ЦБ отмечает, что сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление процесса разделения стран на блоки, и те будут стремиться локализовать производства внутри страны, не допуская конкурентов к технологиям и экономике. При таком раскладе государства будут выстраивать отношения по «географической близости и дружественности в геополитической повестке».

При «рисковом» сценарии ожидается сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что спровоцирует ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк считает, что резкое повышение ставок ухудшит состояние банков и прочих финансовых организаций, а повышение процентных рисков обернется бегством из рисковых активов.

Центробанк также спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

