Центробанк допустил повторение экономического кризиса 2008 года
Центробанк допустил наступление мирового кризиса, сравнимого с 2008 годом. Он предложил два возможных сценария, которые способны впоследствии изменить мировую экономику. Об этом сообщает «Прайм».
ЦБ отмечает, что сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление процесса разделения стран на блоки, и те будут стремиться локализовать производства внутри страны, не допуская конкурентов к технологиям и экономике. При таком раскладе государства будут выстраивать отношения по «географической близости и дружественности в геополитической повестке».
При «рисковом» сценарии ожидается сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что спровоцирует ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк считает, что резкое повышение ставок ухудшит состояние банков и прочих финансовых организаций, а повышение процентных рисков обернется бегством из рисковых активов.
Центробанк также спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru