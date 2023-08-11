Центробанк допустил повторение экономического кризиса 2008 года

Центробанк допустил наступление мирового кризиса, сравнимого с 2008 годом. Он предложил два возможных сценария, которые способны впоследствии изменить мировую экономику. Об этом сообщает «Прайм».

«Паники нет»: Экономист Ракша объяснил, как Минфин с ЦБ быстро спасут рубль

ЦБ отмечает, что сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление процесса разделения стран на блоки, и те будут стремиться локализовать производства внутри страны, не допуская конкурентов к технологиям и экономике. При таком раскладе государства будут выстраивать отношения по «географической близости и дружественности в геополитической повестке».

При «рисковом» сценарии ожидается сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что спровоцирует ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк считает, что резкое повышение ставок ухудшит состояние банков и прочих финансовых организаций, а повышение процентных рисков обернется бегством из рисковых активов.

Центробанк также спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Экономический КризисКризисЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры