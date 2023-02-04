Страны G7 и Австралия введут два потолка цен на нефтепродукты из России

США и союзники введут потолок цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морем, на уровне $100 и $45 за баррель при премии и дисконте к нефти. Об этом говорится в совместном заявлении Группы семи и Австралии.

Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»

Максимальная цена на продукты, торгующиеся по более высокой стоимости, чем сырая нефть (дизельное топливо, бензин), составит $100 за баррель. При этом предельная цена нефтепродуктов с дисконтом к сырой нефти (мазут) составит $45 за баррель.

«Ценовые ограничения на нефтепродукты начнут применяться в наших юрисдикциям 5 февраля 2023 года или очень скоро после этой даты», — указано в документе.

Ранее страны Евросоюза согласовали аналогичный лимит цен на нефтепродукты из РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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