Страны ЕС продлили добровольное сокращение потребления газа на 15%

Евросоюз (ЕС) на год продлит соглашение о добровольном сокращении потребления газа. Мера принята, чтобы подготовить газовые запасы стран ЕС к следующей зиме.

Сокращение потребления должно составить 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет, передает Reuters. Срок действия решения продлен до 31 марта 2024 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

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Впервые ЕС ввел решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% летом 2022 года из-за сложностей с поставками энергоносителя из России и постепенного отказа от закупок российского газа.

Евростат сообщал, что страны Европы с августа 2022 года по январь 2023-го потребляли газа на 19,3% меньше обычного. В отдельных странах Европы его использование упало на 40–50%.

Евросоюз также изучает способ блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых энергетических санкций, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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