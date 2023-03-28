Страны ЕС продлили добровольное сокращение потребления газа на 15%

Впервые ЕС ввел решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% летом 2022 года из-за сложностей с поставками энергоносителя из России и постепенного отказа от закупок российского газа.

Евростат сообщал, что страны Европы с августа 2022 года по январь 2023-го потребляли газа на 19,3% меньше обычного. В отдельных странах Европы его использование упало на 40–50%.

Евросоюз также изучает способ блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых энергетических санкций, передает НСН.

