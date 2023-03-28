Новак: ключевая задача для России - расширение производства и экспорта СПГ

Увеличение объемов производства и расширение экспорта сжиженного природного газа – это ключевая задача, стоящая перед российским топливно-энергетическим комплексом в современных условиях, после потери европейского рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на итоговой коллегии министерства энергетики РФ, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, теперь весь российский экспорт нефти и газа будет переориентирован в сторону государств Азии и Африки.

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Вице-премьер подчеркнул, что перед страной должна быть поставлена задача выйти через семь лет на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год.

«Для этого необходимо, чтобы соответствующие проекты обладали ресурсной базой, а также обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования», - отметил Новак.

Он также добавил, что работа в этом направлении уже идет.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию за прошлый год выросли в 22 раза.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоЭкспортРоссийский ГазАлександр Новак

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