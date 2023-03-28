СМИ: В ЕС захотели заблокировать российский СПГ без введения санкций
Евросоюз изучает способ блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без введения новых энергетических санкций. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, министры энергетики европейских стран готовы одобрить предложение, «которое даст правительствам ... возможность временно запретить российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок».
Меры должен одобрить Европарламент. Отмечается, что инициативу уже поддержали Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Ранее власти Германии заявили о намерении ограничить импорт СПГ из России, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов, напоминает Ura.ru.
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