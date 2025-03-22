«Странное начинание»: Экс-министр экономики Нечаев о проверке ЦБ Счетной палатой

Проверка Счетной палатой (СП) деятельности Центробанка может быть связана с лоббированием этой темы депутатами и другими противниками нынешней политики ЦБ, предположил в интервью НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

По данным газеты «Ведомости», Счетная палата проведет проверку эффективности «политики инфляционного таргетирования», проводимой Банком России с 2022 по 2024 гг. Глава СП Борис Ковальчук отметил, что в плане проверок - анализ влияния изменения ключевой ставки на инфляцию. Нечаев счел странной такую проверку.