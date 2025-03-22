«Странное начинание»: Экс-министр экономики Нечаев о проверке ЦБ Счетной палатой
Анализ деятельности Банка России не входит в полномочия Счетной палаты, сказал в эфире НСН Андрей Нечаев, указав на лоббистов изменения политики ЦБ.
Проверка Счетной палатой (СП) деятельности Центробанка может быть связана с лоббированием этой темы депутатами и другими противниками нынешней политики ЦБ, предположил в интервью НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
По данным газеты «Ведомости», Счетная палата проведет проверку эффективности «политики инфляционного таргетирования», проводимой Банком России с 2022 по 2024 гг. Глава СП Борис Ковальчук отметил, что в плане проверок - анализ влияния изменения ключевой ставки на инфляцию. Нечаев счел странной такую проверку.
«Это довольно странное начинание, потому что Счетная палата по своим полномочиям отвечает за анализ и контроль использования бюджетных средств, а не политики Центрального банка. Но вообще политика по ключевой ставке, которую сейчас проводит ЦБ, у многих вызывает недовольство. Например, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Миронов недавно публично заявил, что он рассматривает действия ЦБ, как вражеские, ни много ни мало. Поэтому, видимо, какие-то противники нынешней политики ЦБ в рамках лоббирования ее изменения научили этому Счетную палату. А вот что конкретно Счетная палата будет проверять, это надо спросить у них», - отметил экс-министр.
По его словам, по итогам проверки СП может направить ее материалы в Генпрокуратуру.
«Если Счетная палата, с моей точки зрения, с превышением своих полномочий выявит какие-то злоупотребления или серьезные ошибки, то она вправе направить материалы своей проверки в Генеральную прокуратуру или в какие-то другие правоохранительные органы. Как правило, она отправляет эти материалы в Генпрокуратуру, ну а дальше уже та будет проводить проверку в рамках своей компетенции», - заключил собеседник НСН.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что с начала 2025 года темпы роста цен в России постепенно снижаются, при этом инфляционные ожидания остаются повышенными, а базовый показатель инфляции остается на уровне 10%, напоминает «Радиоточка НСН».
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