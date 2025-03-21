Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых
Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Соответствующее решение озвучили на очередном заседании Банка России.
До этого ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024 года и феврале 2025 года. К слову, декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше.
Банк России заявил, что рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки в случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
Ранее основатель краудлендинговой платформы Lender Invest Дмитрий Исаков заявлял, что инфляционные ожидания населения по-прежнему находятся на высоком уровне 13,7%, напоминает «Свободная пресса».
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