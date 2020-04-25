Страховщики не испугались отсрочек страховых платежей

Правительство России разрешило предприятиям микробизнеса, малым и средним предприятиям (МСП) в пострадавших отраслях приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

Длительность дополнительно предоставленной отсрочки — 4-6 месяцев, после неё бизнес сможет выплачивать взносы в течение года. Можно будет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение всего года.