Страховщики не испугались отсрочек страховых платежей

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в эфире НСН, какие фонды недополучат страховые выплаты от предпринимателей.



Правительство России разрешило предприятиям микробизнеса, малым и средним предприятиям (МСП) в пострадавших отраслях приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

Длительность дополнительно предоставленной отсрочки — 4-6 месяцев, после неё бизнес сможет выплачивать взносы в течение года. Можно будет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение всего года.

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Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в эфире НСН рассказал, что решение правительства об отсрочках страховых платежей для МСП не коснется частных страховых компаний.

«Это никак не коснется страховых компаний, потому что речь идет о выплатах в государственные фонды – Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд России. Решение кабмина на частных страховых компаниях не отразится никак», - отметил эксперт.

Ранее первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил необходимость введения продуктовых наборов или пособий на продукты для россиян на фоне коронавируса. По мнению ученого, в России необходимы иные дополнительные меры поддержки граждан.

«Мне представляется, что дополнительные меры поддержки гражданам потребуются. Они уже нужны (...)Обсуждать инициативу, безусловно, надо. А принимать или не принимать – решать в результате обсуждения», - заявил эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
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