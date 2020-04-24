Утвержденную Собяниным поддержку получили 70% обратившихся предпринимателей

Меры поддержки, утвержденные мэром российской столицы Сергеем Собяниным, получили большинство (70 процентов) обратившихся предпринимателей.

«Речь идет о мерах поддержки, которые вошли в три антикризисных пакета, утвержденные мэром Москвы», - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель оперативного штаба по экономике Владимир Ефимов.

Всего за месяц на горячую линию и на сайт центра поступило около пяти тысяч обращений. Чаще всего о помощи просили предприниматели, работающие в торговле, производстве, предоставлении услуг, сферах общественного питания, образования и туризма.

В мэрии подчеркнули, что наиболее востребованными оказались меры по отсрочке по налогам, освобождении от арендных платежей, а также субсидии и льготное кредитование.

При этом еще неделю назад большая часть запросов от предпринимателей была по оформлению электронных пропусков. Сейчас таких запросов практически нет, сообщает Москва 24.

