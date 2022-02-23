Страх санкций. В России объяснили опасения Запада из-за антироссийских ограничений
Финансисты и политики в России рассказали, почему США не вводят жесткие санкции против России и назвали срок восстановления отечественной экономики.
Санкции, объявленные администрацией США во вторник, больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. При этом последствия рестрикций в отношении России почувствуют и простые американцы. Ответ посла РФ в США Анатолия Антонова журналистам относительно новых американских ограничений приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.
«Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», - считает Антонов.
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики.
«В этой формулировке - это замораживание корреспондентских счетов ведущих российских банков в Банке Америки. Таким образом, если это будет принято, расчеты в долларах для всей российской экономики станут невозможными. Нельзя будет ни заплатить по импорту, ни получить платежи за экспорт. Все, что рассчитывается в долларах, будет невозможно осуществить. Для физических лиц, соответственно, будут заморожены любые транзакции, то есть они не будут производиться в долларах ни внутрь страны, ни из России. Это одно из самых серьезных возможных санкционных мероприятий, потому что значительная часть расчетов даже внутри нашего евразийского экономического сообщества происходят в долларах между экономиками, между физлицами. Это очень близко к тому, что сделали с Ираном: остановили расчеты. Ну, будем надеяться, что этого ничего не произойдет. Какой будет план действий – я, конечно, не в курсе, я государственных постов не занимаю, но как эксперт могу сказать, что возможные расчеты могут происходить в других денежных единицах, если не будет аналогичных мер по евро, фунтам стерлингов. Это сложно, это очень непросто. Это вопрос не технический, как вот со SWIFTом, когда можно платить по другой электронной связи – дороже, медленнее, но возможно. А здесь, конечно, ограничений больше», - предупредил эксперт.
Запад не введет серьезных санкций в отношении России после признания ДНР и ЛНР из-за боязни запуска экономических реформ в стране, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
«Слабенькие санкции вызваны тем, что США и их союзники пытаются понять: Россия начинает процесс реального освобождения отечества или нет. Более глубокие санкции они боятся применять, потому что могут ускорить этот процесс. Но самое главное, что серьезные санкции запустят в России реформы экономического характера: национализацию элит, рубля, формирование национального капитала, которого сейчас нет – он весь иностранный. Санкции против ценных бумаг РФ будут означать, что она будет запускать свои системы ценных бумаг, альтернативные лондонским. Так что мы не ожидаем на этом этапе серьезных санкций. Санкции такие, что они против тех, кто уже под санкциями либо против лиц, которые не сильно повлияют на ситуацию», - считает парламентарий.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента России Владимира Путина о вводе российских войск в Донбасс принесет мир региону, но россиян ждет очередная порция санкций от США.
«Что касается последствий… Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три. Если столь явного саботажа не будет, то года через полтора-два», - отметил Вассерман.
Во вторник Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций.
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