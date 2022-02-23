Страх санкций. В России объяснили опасения Запада из-за антироссийских ограничений

Санкции, объявленные администрацией США во вторник, больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. При этом последствия рестрикций в отношении России почувствуют и простые американцы. Ответ посла РФ в США Анатолия Антонова журналистам относительно новых американских ограничений приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.

«Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», - считает Антонов.