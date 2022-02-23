В Кремле рассказали, когда Москва даст ответ на новые санкции

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, какие санкции будут введены против российских депутатов. Будут доступны «шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпен».

