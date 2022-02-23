В Кремле рассказали, когда Москва даст ответ на новые санкции

Прежде чем определить ответные меры на ограничения Запада, России следует понять, как именно санкции в отношении Москвы планирует ввести Евросоюз, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

Минфин США ввел санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их «дочек»

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, какие санкции будут введены против российских депутатов. Будут доступны «шопинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе, бриллианты в Антверпен».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДмитрий Песков
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