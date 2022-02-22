Минфин США ввел санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их «дочек»
Минфин США опубликовал подтверждение введения санкций против российских Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и еще 42 их дочерних организаций.
Как отмечается на сайте ведомства, санкции введены из-за решения президента РФ Владимира Путина признать суверенность Луганской и Донецкой народных республик.
«Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах и будут отрезаны от финансовой системы США», - говорится в сообщении. Санкционные меры также введены против главы ФСБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова и первого зама начальника штаба аппарата президента Владимира Кириенко.
В ведомстве также указали на то, что в случае продолжения эскалации вокруг Украины, будут оперативно введены «обширные экономические санкции, которые окажут серьезное и долгосрочное воздействие на экономику России».
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