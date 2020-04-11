Стоматологию и кинотеатры причислили к пострадавшим от COVID отраслям экономики

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников обвинил правительство РФ в полумерах по поддержке экономики страны во время коронавируса. Он прокомментировал новость о том, что россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.



«Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.

