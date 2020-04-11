Стоматологию и кинотеатры причислили к пострадавшим от COVID отраслям экономики
Правительство России увеличило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Постановление с расширенным списком отраслей опубликовано на сайте кабмина.
Кинотеатры и стоматология дополнили ранее утвержденный перечень.
Напомним, 6 апреля правительство утвердило список отраслей, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса. В него включены авиа- и автоперевозки, бытовые услуги (химчистки, салоны красоты), гостиничный и туристический бизнес – всего девять сфер.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников обвинил правительство РФ в полумерах по поддержке экономики страны во время коронавируса. Он прокомментировал новость о том, что россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
«Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.
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