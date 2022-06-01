«Круизы и переработка рыбы»: В Госдуме посоветовали россиянам открыть бизнес в Арктике

Приток населения в города Арктической зоны уже идет, бизнес там будет весьма востребован, заявил в эфире НСН депутат Николай Харитонов. 

Россиянам следует задуматься над возможностью вести бизнес в Арктической зоне, там можно открыть свое дело начиная от столовых и заканчивая переработкой рыбы, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что землю по программе «Дальневосточный гектар» в российской Арктической зоне получили уже три тысячи человек. Так, на выделенных участках люди рассчитывают заняться бизнесом.

«"Арктический гектар" сегодня разрешен и в черте города. Это значит, что можно открыть столовую или шиноремонтную. То есть, именно мелкий бизнес. Малый и средний бизнес там есть, а почему нет? Тем более, если все успокоится, то туристы пойдут по Северному морскому пути, еще надо будет круизы создавать. Я бы посоветовал россиянам начинать там свой бизнес. Можно делать и переработку рыбы и объединять эти гектары. Например, в Магадане есть великолепные места во все времена года», - сказал Харитонов.

При этом депутат рассказал, что приток в города Дальнего Востока и Арктической зоны уже идет. Однако, отметил Харитонов, для большего привлечения молодежи необходимо ввести дополнительные социальные выплаты.

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«Приток населения в города идет. Года два-три назад я обратился к президенту, чтобы вернули пенсионные дела, как было раньше. Думаю, многие моменты будут учтены и сделаны, чтобы молодежь по большому счету ехала и пенсию заработать. В советское время на север и Арктику ехали, чтобы получить квартиру, жигули, заработать копеечку и вернуться на материк. Это очень приличный и красивый край», - добавил Харитонов.

Федеральная программа «Арктический гектар» начала действовать в РФ с 1 августа 2021 года. По упрощенной процедуре можно получить земельный участок площадью до одного гектара. При этом граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных территориях, определенных региональными законами. С 1 февраля 2022 года право на безвозмездное пользование земельных участков в Арктике получили все россияне.

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:БизнесДальний ВостокАрктикаРоссия
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