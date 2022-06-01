«Круизы и переработка рыбы»: В Госдуме посоветовали россиянам открыть бизнес в Арктике

Накануне сообщалось, что землю по программе «Дальневосточный гектар» в российской Арктической зоне получили уже три тысячи человек. Так, на выделенных участках люди рассчитывают заняться бизнесом.

«"Арктический гектар" сегодня разрешен и в черте города. Это значит, что можно открыть столовую или шиноремонтную. То есть, именно мелкий бизнес. Малый и средний бизнес там есть, а почему нет? Тем более, если все успокоится, то туристы пойдут по Северному морскому пути, еще надо будет круизы создавать. Я бы посоветовал россиянам начинать там свой бизнес. Можно делать и переработку рыбы и объединять эти гектары. Например, в Магадане есть великолепные места во все времена года», - сказал Харитонов.

При этом депутат рассказал, что приток в города Дальнего Востока и Арктической зоны уже идет. Однако, отметил Харитонов, для большего привлечения молодежи необходимо ввести дополнительные социальные выплаты.