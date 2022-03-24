«Что продать мишкам?» Предприниматели оценили возможность бизнеса в Арктике
В Арктической зоне невозможно вести свой бизнес, так как там отсутствуют потребители, заявил НСН Дмитрий Потапенко.
Выделение средств правительством на поддержку предпринимателей в Арктической зоне является противоречивым, потому что там невозможно вести бизнес, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что предприниматели не старше 25 лет смогут получить гранты для собственного бизнеса в размере до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне. Дмитрий Потапенко выразил сомнение, что в Арктике возможно будет полноценно вести бизнес.
«Эти цифры ни о чем. Они не говорят о какой-либо значимой поддержке бизнеса. Аренда помещения и оборудования стоят намного больше. Например, если взять предложение любой франшизы, то можно увидеть, что оно существенно дороже. Это имитация бурной деятельности. А насчет Арктики… Ключевой момент в том, что там невозможно ничего продать, потому что нет потребителей, кроме мишек. В Арктике не ведут бизнес именно по этой причине», - сказал Потапенко.
В свою очередь председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что государственные гранты являются хорошим стимулом для молодых людей открыть свой бизнес. Однако, по ее словам, следовало бы увеличить отметку возраста для предоставления грантов с 25 до 35 лет.
«Во-первых, смущает отметка в 25 лет, как минимум она должна быть на десять лет выше. В категорию «молодой человек» входят люди до 35 лет. Во-вторых, что такое, к примеру, 100 тысяч? На эту сумму можно только заплатить за юридический адрес, взять какой-то набор мебели, но не более того. Даже элементарно на один ноутбук хорошего качества этого не хватит. Плюс если предприниматель набирает команду, то ему нужно на первое время обеспечить людей зарплатой. Это то же самое, что дать детям по пять-десять тысяч. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны – на разовые покупки. Но за то, что государство выделяет деньги, нужно сказать спасибо. Ведь лучше получить что-то, чем вообще ничего» - сказала Гришина.
Раньше получить такие гранты могли только предприятия, которые реализуют социальные проекты. Теперь ограничений по направлениям работы нет. В 2022 году на программу грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет выделили больше 2 млрд рублей.
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