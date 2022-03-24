«Что продать мишкам?» Предприниматели оценили возможность бизнеса в Арктике

В свою очередь председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что государственные гранты являются хорошим стимулом для молодых людей открыть свой бизнес. Однако, по ее словам, следовало бы увеличить отметку возраста для предоставления грантов с 25 до 35 лет.

«Во-первых, смущает отметка в 25 лет, как минимум она должна быть на десять лет выше. В категорию «молодой человек» входят люди до 35 лет. Во-вторых, что такое, к примеру, 100 тысяч? На эту сумму можно только заплатить за юридический адрес, взять какой-то набор мебели, но не более того. Даже элементарно на один ноутбук хорошего качества этого не хватит. Плюс если предприниматель набирает команду, то ему нужно на первое время обеспечить людей зарплатой. Это то же самое, что дать детям по пять-десять тысяч. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны – на разовые покупки. Но за то, что государство выделяет деньги, нужно сказать спасибо. Ведь лучше получить что-то, чем вообще ничего» - сказала Гришина.

Раньше получить такие гранты могли только предприятия, которые реализуют социальные проекты. Теперь ограничений по направлениям работы нет. В 2022 году на программу грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет выделили больше 2 млрд рублей.

