Дети из Арктической зоны будут получат бесплатные путевки на курорты

Бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Длительность путёвки будет составлять от семи до 21 дня.

Предполагается, что в 2022 году такие бесплатные путёвки получат почти шесть тысяч детей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что поддержка женщин с детьми — одна из приоритетных задач социальной сферы Москвы, и власти столицы оказывают всестороннюю помощь будущим матерям и женщинам с детьми.

