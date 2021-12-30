Дети из Арктической зоны будут получат бесплатные путевки на курорты
Дети, проживающие в регионах Арктической зоны, получат бесплатные путёвки на курорты России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Отмечается, что ежегодно на эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 500 миллионов рублей.
Бесплатные путёвки будут доступны школьникам с 5 по 8 классы. За счёт господдержки они смогут поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Длительность путёвки будет составлять от семи до 21 дня.
Предполагается, что в 2022 году такие бесплатные путёвки получат почти шесть тысяч детей.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что поддержка женщин с детьми — одна из приоритетных задач социальной сферы Москвы, и власти столицы оказывают всестороннюю помощь будущим матерям и женщинам с детьми.
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