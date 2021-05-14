Стоимость газа в Европе обновила максимумы за 2,5 года

Агентство отмечает, что цена на топливо растет вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые также ежедневно обновляют ценовые максимумы. Стоимость одной тысячи кубометров газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах составила 342 доллара. Последний раз столь высокая цена была зафиксирована 26 сентября 2018 года.

В текущем году средняя стоимость контракта "на день вперед" была 246 долларов за тысячу кубометров, тогда как бюджет "Газпрома" предполагает, что средняя цена экспорта газа будет составлять 170 долларов за тысячу кубометров. 11 мая агентство передавало, что стоимость газа обновила январские максимумы.

Догазификацию в России с бесплатным подключением участков с жильем в уже газифицированных населенных пунктах планируют завершить в ускоренном режиме к 2023 году. Об этом 8 мая заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

