Стоимость газа в Европе приближается к январскому максимуму
Спотовая цена газа за сутки увеличилась на 2,4%, стоимость приближается к максимуму, который был установлен в январе. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным экспертов, стоимость природного топлива увеличивается из-за роста цен на выбросы углерода. Кроме того, в Европе вновь похолодало, идут дожди. Отмечается, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) также уменьшаются.
На хабе TTF в Нидерландах стоимость газа достигла 327 долларов за тысячу кубометров. Последний раз более высокая цена была зафиксирована 13 января, она составила 335 долларов. По данным агентства, контракт "на день вперед" на TTF в среднем составляет 243 доллара за тысячу кубометров.
По имеющимся сведениям, текущий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы составляет 31,33%. Это на 13,09 процентного пункта ниже, чем средние показатели за минувшие пять лет. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россиянам не нужно бояться истощения нефтяных запасов, но и «на двух трубах» сидеть не стоит.
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