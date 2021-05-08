Новак: Догазификацию в России завершат к 2023 году
Догазификацию в России с бесплатным подключением участков с жильем в уже газифицированных населенных пунктах планируют завершить в ускоренном режиме к 2023 году. Соответствующее заявление вице-премьера Александра Новака опубликовано на сайте кабмина.
Решение принято в соответствии с одной из задач президента России Владимира Путина, озвученной им в послании Федеральному собранию 21 апреля.
«Доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго "дорожной картой", не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», - заявил Новак.
Для осуществления проекта планируется создать единого оператора и «окно для подключения». Также идет речь о разработке минимального пакета услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования. Это будет сделано для исключения возможности завысить цену на строительство на участках.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин, поручая в ежегодном послании к Федеральному собранию реализовать программу без привлечения средств граждан, решил проявить политическую волю – подчинить «Газпром» национальным интересам.
«Новое поручение президента – подключить граждан к газу без привлечения средств населения – снабжено, как и все такие поручения, подзаконным актом. Он полностью освобождает руки «Межрегионгазу». Переписали поручение президента таким образом, что газ доводится бесплатно только до границы участка, а потом все оплачивает опять домовладелец. Поэтому бесплатной газификации в России не было и не будет пока что. Президенту придется продемонстрировать политическую волю, чтобы сломать эту коррупционную схему и проявиться власть», - считает собеседник НСН.
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