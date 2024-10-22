Ставки по депозитам в юанях увеличились на 1,5% за месяц

Согласно данным Банки.ру, шесть кредитных организаций из топ-10 увеличили доходность по юаневым вкладам за последний месяц, средний рост составил 1,5%. Об этом сообщило издание «Известия».

Шаг повышения находился в диапазоне от 0,3% до 7,4% на срок 3-12 месяцев. Максимальная доходность достигала 13%, у половины банков из топ-10 ставки превысили 6,2%.