Ставки по депозитам в юанях увеличились на 1,5% за месяц

Согласно данным Банки.ру, шесть кредитных организаций из топ-10 увеличили доходность по юаневым вкладам за последний месяц, средний рост составил 1,5%. Об этом сообщило издание «Известия».

Шаг повышения находился в диапазоне от 0,3% до 7,4% на срок 3-12 месяцев. Максимальная доходность достигала 13%, у половины банков из топ-10 ставки превысили 6,2%.

Объем экспорта из Китая в Россию рекордно вырос в сентябре

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, тенденция объясняется повышенным спросом банков на юань в условиях дефицита китайской валюты.

О существенной нехватке ликвидности в юанях говорит и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В свою очередь глава комитета по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов отметил, что дефицит юаней вышел на уровне Центробанка еще в сентябре 2024 года. Так, вопросы увеличения предложения китайской валюты обсуждался с регулятором на полях Восточного экономического форума.

Аитов отметил, что дефицит юаней объясняется сокращением предложения на межбанковском рынке при росте кредитования предпринимателей в юанях.

Ранее курс юаня установил годовой рекорд.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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