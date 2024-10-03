Курс юаня установил годовой рекорд
Курс юаня увеличился до 13,56 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Это максимальный показатель с октября 2023 года, о чем свидетельствуют данные площадки.
Китайская валюта стала дороже на 1,5 рубля. Отмечается, что годовые максимумы обновили также евро (104,45 рубля) и доллар (94,5 рубля), курс которых определяется по итогам внебиржевых торгов после того, как в отношении Мосбиржи были введены санкции.
По мнению экспертов, на российскую валюту оказывают влияние снижающиеся нефтяные доходы, ведущие к падению мировых цен, и смягчение правила по продаже валюты (напомним, российский лидер Владимир Путин принял указ об обязательной продаже валюты экспортерами в октябре 2023 года). Дополнительным фактором может стать и внесенный в Госдуму в начале текущей недели бюджетный пакет правительства, предусматривающий существенное увеличение дефицита бюджета в текущем году.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил, что есть интересы бюджета и экономики России, которые направлены на то, чтобы курс доллара выходил на 150-160 рублей в ближайшие полгода-год.
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