Курс юаня установил годовой рекорд

Китайская валюта стала дороже на 1,5 рубля. Отмечается, что годовые максимумы обновили также евро (104,45 рубля) и доллар (94,5 рубля), курс которых определяется по итогам внебиржевых торгов после того, как в отношении Мосбиржи были введены санкции.

По мнению экспертов, на российскую валюту оказывают влияние снижающиеся нефтяные доходы, ведущие к падению мировых цен, и смягчение правила по продаже валюты (напомним, российский лидер Владимир Путин принял указ об обязательной продаже валюты экспортерами в октябре 2023 года). Дополнительным фактором может стать и внесенный в Госдуму в начале текущей недели бюджетный пакет правительства, предусматривающий существенное увеличение дефицита бюджета в текущем году.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил, что есть интересы бюджета и экономики России, которые направлены на то, чтобы курс доллара выходил на 150-160 рублей в ближайшие полгода-год.

