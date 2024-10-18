Объем экспорта из Китая в Россию рекордно вырос в сентябре
Объем экспорта из Китая в Россию в сентябре достиг рекордного месячного показателя за всю историю наблюдений – $11,25 миллиарда долларов, следует из таможенных данных КНР.
Рост экспорта в годовом выражении в сентябре составил 16,6%, это самый быстрый темп в 2024 году.
В то же время импорт Китая из России в годовом выражении в юанях сократился на 9,2% после снижения на 1,1% в августе.
Ранее стало известно, что товарооборот России и Японии по итогам сентября увеличился на 22,78% в годовом выражении и составил 659 миллионов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru