«Старая мантра Кудрина». Новую приватизацию в России связали с «правильными людьми»

«Приватизация – это процесс продажи госсобственности кому-то, но самый интересный вопрос – кому? В 1990-е привлекли население, и ему раздали собственность за счет ваучеров. Иностранные собственники сейчас не очень заинтересованы приходить в Россию, поскольку здесь очень трудно и опасно работать. Поэтому, если будет приватизация, могут распродать своим «правильным» людям какую-то собственность. Будут ли это живые дополнительные деньги в бюджет, которые пойдут на повышение благосостояния граждан, - довольно спорный вопрос. Теоретически – правильно, приватизация некоторым образом повышает качество управления экономикой, но что это даст простым россиянам – сказать довольно трудно. Пока это общие разговоры, это старая мантра Кудрина о том, что нужна приватизация госсектора, но я не уверен, что она сейчас будет происходить», - сказал Липсиц.

При этом он отметил, что приватизация в России обычно принимает странные формы.

«Разговор об этом идет очень давно, но в очень странном варианте. Мы сначала проводим приватизацию, сокращаем госсектор в экономике, как мы это делали в 1990-е, а потом мы снова начинаем его наращивать и он становится огромным, - некоторые эксперты говорят, что до 70% ВВП создает госсектор, - и опять начинаются разговоры о приватизации», - пояснил экономист.