«Старая мантра Кудрина». Новую приватизацию в России связали с «правильными людьми»

Госсобственность могут распродать «своим», поскольку иностранцы не заинтересованы приходить в Россию, сказал НСН Игорь Липсиц.

Предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина о приватизации госсобственности хорошо в теории, а на практике не ясно, кто ее будет покупать, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

Ранее Кудрин высказал мнение, что в России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. Он считает, что этому может помочь приватизация, поскольку собственники предприятий будут лично заинтересованы в их эффективной работе.

Кудрин высказался за сокращение госсектора в экономике

«Приватизация – это процесс продажи госсобственности кому-то, но самый интересный вопрос – кому? В 1990-е привлекли население, и ему раздали собственность за счет ваучеров. Иностранные собственники сейчас не очень заинтересованы приходить в Россию, поскольку здесь очень трудно и опасно работать. Поэтому, если будет приватизация, могут распродать своим «правильным» людям какую-то собственность. Будут ли это живые дополнительные деньги в бюджет, которые пойдут на повышение благосостояния граждан, - довольно спорный вопрос. Теоретически – правильно, приватизация некоторым образом повышает качество управления экономикой, но что это даст простым россиянам – сказать довольно трудно. Пока это общие разговоры, это старая мантра Кудрина о том, что нужна приватизация госсектора, но я не уверен, что она сейчас будет происходить», - сказал Липсиц.

При этом он отметил, что приватизация в России обычно принимает странные формы.

«Разговор об этом идет очень давно, но в очень странном варианте. Мы сначала проводим приватизацию, сокращаем госсектор в экономике, как мы это делали в 1990-е, а потом мы снова начинаем его наращивать и он становится огромным, - некоторые эксперты говорят, что до 70% ВВП создает госсектор, - и опять начинаются разговоры о приватизации», - пояснил экономист.

«Недограбили!» Делягин назвал «приватизацию Кудрина» попыткой воровства

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что приватизация в России стала синонимом воровства.

«Кудрин намерен продолжить разграбление России в форме приватизации. Это любимое занятие всех либералов, и Кудрин не является исключением. Они недограбили Россию в 1990-е, недограбили в начале «нулевых», им хочется пограбить страну еще», - уверен Делягин.

Со своей стороны, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг объяснил НСН, что в приватизации на данном этапе экономического развития России нет особого смысла.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Игорь ЛипсицПриватизацияАлексей Кудрин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры