«Недограбили!» Делягин назвал «приватизацию Кудрина» попыткой воровства

Экономист снова воюет с "либералами" во власти

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее главы Счетной палаты Алексея Кудрина о приватизации госпредприятий.

Ранее Кудрин высказал мнение, что в России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. По его словам, один из путей изменения текущей ситуации - это приватизация, благодаря которой у предприятий появятся собственники, которые будут эффективнее работать в личных целях.

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«Приватизация в России – это синоним воровства. Кудрин намерен продолжить разграбление России в форме приватизации. Это любимое занятие всех либералов, и Кудрин не является исключением. Они недограбили Россию в 1990-е, недограбили в начале «нулевых», им хочется пограбить страну еще», - сказал Делягин.

По его мнению, плюсы от приватизации могут быть только у тех, кто ее лоббирует.

«Когда кто-то ворует, у того, кто обворован, минус. А тот, кто украл, у того плюс, так что у «господ Кудриных» и тех, кого они обслуживают, приватизация – это одни сплошные плюсы, поэтому за нее и агитируют», - пояснил экономист.

При этом Делягин допустил, что Алексей Кудрин может стать будущим президентом России.

В конце августа в Федеральном агентстве по государственному имуществу сообщили о планах запустить в России с 2022 года «плавающую» приватизацию.

По данным ведомства, правительство РФ с будущего года откажется от подготовки трехлетней программы приватизации, план будет ежегодно поправляться и сдвигаться на один год.

«Что-то кривоватое»: миллиардер из списка Forbes раскритиковал приватизацию в 90-x

Ранее миллиардер Олег Бойко, занимающий 93-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов страны, признал, что приватизация в России в 1990-е годы - это «что-то кривоватое», в этот период было допущено «огромное количество» нарушений и злоупотреблений. При этом он считает, что не стоит проводить ревизию ее итогов, поскольку лучше не возвращаться к прошлому.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПриватизацияАлексей КудринМихаил Делягин
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