«Недограбили!» Делягин назвал «приватизацию Кудрина» попыткой воровства

«Приватизация в России – это синоним воровства. Кудрин намерен продолжить разграбление России в форме приватизации. Это любимое занятие всех либералов, и Кудрин не является исключением. Они недограбили Россию в 1990-е, недограбили в начале «нулевых», им хочется пограбить страну еще», - сказал Делягин.

По его мнению, плюсы от приватизации могут быть только у тех, кто ее лоббирует.

«Когда кто-то ворует, у того, кто обворован, минус. А тот, кто украл, у того плюс, так что у «господ Кудриных» и тех, кого они обслуживают, приватизация – это одни сплошные плюсы, поэтому за нее и агитируют», - пояснил экономист.

При этом Делягин допустил, что Алексей Кудрин может стать будущим президентом России.

В конце августа в Федеральном агентстве по государственному имуществу сообщили о планах запустить в России с 2022 года «плавающую» приватизацию.

По данным ведомства, правительство РФ с будущего года откажется от подготовки трехлетней программы приватизации, план будет ежегодно поправляться и сдвигаться на один год.