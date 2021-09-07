«Недограбили!» Делягин назвал «приватизацию Кудрина» попыткой воровства
Экономист снова воюет с "либералами" во власти
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее главы Счетной палаты Алексея Кудрина о приватизации госпредприятий.
Ранее Кудрин высказал мнение, что в России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. По его словам, один из путей изменения текущей ситуации - это приватизация, благодаря которой у предприятий появятся собственники, которые будут эффективнее работать в личных целях.
«Приватизация в России – это синоним воровства. Кудрин намерен продолжить разграбление России в форме приватизации. Это любимое занятие всех либералов, и Кудрин не является исключением. Они недограбили Россию в 1990-е, недограбили в начале «нулевых», им хочется пограбить страну еще», - сказал Делягин.
По его мнению, плюсы от приватизации могут быть только у тех, кто ее лоббирует.
«Когда кто-то ворует, у того, кто обворован, минус. А тот, кто украл, у того плюс, так что у «господ Кудриных» и тех, кого они обслуживают, приватизация – это одни сплошные плюсы, поэтому за нее и агитируют», - пояснил экономист.
При этом Делягин допустил, что Алексей Кудрин может стать будущим президентом России.
В конце августа в Федеральном агентстве по государственному имуществу сообщили о планах запустить в России с 2022 года «плавающую» приватизацию.
По данным ведомства, правительство РФ с будущего года откажется от подготовки трехлетней программы приватизации, план будет ежегодно поправляться и сдвигаться на один год.
Ранее миллиардер Олег Бойко, занимающий 93-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов страны, признал, что приватизация в России в 1990-е годы - это «что-то кривоватое», в этот период было допущено «огромное количество» нарушений и злоупотреблений. При этом он считает, что не стоит проводить ревизию ее итогов, поскольку лучше не возвращаться к прошлому.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- МИД Украины: Крым будет в повестке встречи Путина и Зеленского
- «Украина – это террористическое государство»: Аксенов высказался о диверсии в Крыму
- В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
- Власти Кемеровской области окажут помощь семья убитых школьниц
- За сутки в России подтвердили 17 425 случаев коронавируса
- Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом нынешнего созыва
- Кабмин выделит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
- СМИ: Талибы открыли стрельбу на антипакистанской акции в Кабуле
- СМИ: Задержанный по подозрению в убийстве школьниц в Кузбассе признал вину
- В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата «МИР-19»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru