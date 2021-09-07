Кудрин высказался за сокращение госсектора в экономике

По его словам, в период посткризисного развития важно сокращать госучастие из-за множества рисков. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — считает Кудрин.

По его словам, в российской десятке крупнейших компаний частных только четыре, тогда как в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Это негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

Два года назад сократить долю государственного участия в экономике до 40% предложили участники стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

