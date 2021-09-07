Кудрин высказался за сокращение госсектора в экономике
Россия после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, написал в журнале «Компания» бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
По его словам, в период посткризисного развития важно сокращать госучастие из-за множества рисков. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — считает Кудрин.
По его словам, в российской десятке крупнейших компаний частных только четыре, тогда как в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.
Это негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».
Два года назад сократить долю государственного участия в экономике до 40% предложили участники стартового мероприятия Дней московской конкуренции.
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