Кудрин высказался за сокращение госсектора в экономике

Россия после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, написал в журнале «Компания» бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

За сокращение госучастия в экономике высказалась половина участников Дней московской конкуренции

По его словам, в период посткризисного развития важно сокращать госучастие из-за множества рисков. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — считает Кудрин.

По его словам, в российской десятке крупнейших компаний частных только четыре, тогда как в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Это негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

Два года назад сократить долю государственного участия в экономике до 40% предложили участники стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:компанияАлексей Кудрин
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