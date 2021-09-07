Ни плюсов, ни минусов. Экономист не увидел смысла в новом этапе приватизации

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин своей статье для издания «Компания» заявил, что России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. Комментируя это заявление, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в приватизации на данном этапе экономического развития нет особого смысла.



«Для ускорения экономического роста это не будет иметь никакого значения, поскольку причины стагнации не в том, что государство имеет большую долю собственности. В принципе, приватизацию можно было бы и делать потихонечку, но в моем представлении это не является серьезной проблемой экономической. Это является результатом прежнего, тоже ненормального отношения к государству, которое было свойственно так называемым «либеральным» экономистам. Принято считать, что экономика лучше развивается, когда выше доля частной собственности. На самом деле, у нас совсем другая история. Официальная доля государства в собственности не очень высокая в сравнении с другими странами. Может быть, это для государственного бюджета имело бы какой-либо смысл, но тоже не думаю, что это станет дополнительным источником доходов», - объяснил ученый.