Ни плюсов, ни минусов. Экономист не увидел смысла в новом этапе приватизации
По мнению Гринберга, приватизация не является серьезной экономической проблемой в современной России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин своей статье для издания «Компания» заявил, что России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. Комментируя это заявление, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в приватизации на данном этапе экономического развития нет особого смысла.
«Для ускорения экономического роста это не будет иметь никакого значения, поскольку причины стагнации не в том, что государство имеет большую долю собственности. В принципе, приватизацию можно было бы и делать потихонечку, но в моем представлении это не является серьезной проблемой экономической. Это является результатом прежнего, тоже ненормального отношения к государству, которое было свойственно так называемым «либеральным» экономистам. Принято считать, что экономика лучше развивается, когда выше доля частной собственности. На самом деле, у нас совсем другая история. Официальная доля государства в собственности не очень высокая в сравнении с другими странами. Может быть, это для государственного бюджета имело бы какой-либо смысл, но тоже не думаю, что это станет дополнительным источником доходов», - объяснил ученый.
При этом, по мнению научного руководителя Института экономики, в России сохраняется множество более насущных проблем, которые не дают стране развиваться.
«Для населения акт приватизации не будет иметь ни плюсов, ни минусов. У нас большой разрыв доходов между богатыми и бедными, он действительно зашкаливает, но приватизация никакого значения не имеет. Это вопрос налогов, вопрос отсутствия профсоюзов – у нас работодатели имеют абсолютную свободу, не встречая никакого сопротивления со стороны работополучателей, это тоже феномен российский. Может быть, не только российский, но единственный из всех средних экономик. По ВВП на душу населения наша экономика средняя. И здесь, конечно, тоже большая проблема. Наша экономика слишком монопольная, картельная, все сговоры картельные имеют значение. Отсутствие конкуренции, опять же», - отметил экономист.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике идею Кудрина о новом витке приватизации госпредприятий.
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