Станет нормой: Индию назвали крупнейшим покупателем российской нефти
Рекордные объемы экспорта российской нефти морским путем в будущем станут нормальным явлением, страна полностью переходит на азиатский рынок, отметил в эфире НСН аналитик Игорь Юшков.
Россия поставляет на азиатские рынки все больше нефти за счет танкерных поставок, крупнейшим покупателем стала Индия, также большие объемы идут в Турцию и Юго-Восточную Азию, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что экспорт российской нефти морским путем на неделе до 4 ноября взлетел до максимального за последние пять месяцев значения. Поводом для этого стало наступление времени введения санкций на такие поставки со стороны Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg. Аналитики портала уточнили, что перевозимые объемы достигали уровня в 3,6 млн баррелей в день. Игорь Юшков отметил, что увеличение экспорта нефти произошло за счет танкерных поставок.
«Действительно, все больше и больше нашей нефти уходит на азиатские рынки. Это увеличение происходит за счет танкерных поставок. Все больше поставляем в Индию, Турцию, Юго-Восточную Азию. То, что сейчас является неким рекордом по объемам экспорта морским транспортом, в будущем должно стать нормой. Сначала то, что в Европу доставлялось морским транспортом, перейдет в Азию, а потом еще те трубопроводные поставки, которые осуществлялись в Германию и Польшу, полностью обнулятся к концу года. Этот объем теперь будет вывозиться морским транспортом. Это апробация того, что будет с 5 декабря на постоянной основе. Сейчас Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. А мы для них стали крупнейшим поставщиком», - сказал Юшков.
Он отметил, что Россия уже начала создавать флот, который не будет отчитываться перед санкционными регуляторами США и Европы о том, сколько стоит нефть, которая была залита в танкеры. При этом страховать суды хотят российскими компаниями под госгарантии.
«Никто точно сказать не сможет, в каком объеме мы сможем контрактовать перевозку. И главное, успеем ли мы полностью обеспечить себе некий лояльный флот, который не будет соблюдать санкции в виде потолка цены. Россия готовит такой флот, который не будет отчитываться перед санкционными регуляторами США и Европы о том, сколько стоит нефть, залитая в танкеры. Что касается страхования, здесь идет попытка того, чтобы страховать (суды – ред. НСН) российскими компаниями под государственные гарантии. Поставки в Индию в основном за счет этого и шли. Надо посмотреть, кто из покупателей готов на эти схемы сотрудничества, а кто нет», - резюмировал Юшков.
Ранее, 5 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен выражал уверенность, что Россия будет поставлять нефть западным странам, несмотря на «ценовой потолок».
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