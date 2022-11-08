Станет нормой: Индию назвали крупнейшим покупателем российской нефти

Накануне сообщалось, что экспорт российской нефти морским путем на неделе до 4 ноября взлетел до максимального за последние пять месяцев значения. Поводом для этого стало наступление времени введения санкций на такие поставки со стороны Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg. Аналитики портала уточнили, что перевозимые объемы достигали уровня в 3,6 млн баррелей в день. Игорь Юшков отметил, что увеличение экспорта нефти произошло за счет танкерных поставок.

«Действительно, все больше и больше нашей нефти уходит на азиатские рынки. Это увеличение происходит за счет танкерных поставок. Все больше поставляем в Индию, Турцию, Юго-Восточную Азию. То, что сейчас является неким рекордом по объемам экспорта морским транспортом, в будущем должно стать нормой. Сначала то, что в Европу доставлялось морским транспортом, перейдет в Азию, а потом еще те трубопроводные поставки, которые осуществлялись в Германию и Польшу, полностью обнулятся к концу года. Этот объем теперь будет вывозиться морским транспортом. Это апробация того, что будет с 5 декабря на постоянной основе. Сейчас Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. А мы для них стали крупнейшим поставщиком», - сказал Юшков.