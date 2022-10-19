СМИ: ЕС не готов лишиться российских алмазов, урана и перевозки нефти ради Украины

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и ряд других государств до сих пор импортируют российский уран для атомных электростанций», — отмечается в материале.

Газета называет «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать европейские страны, пишет Ura.ru.

The New York Times указывает, что некоторые члены ЕС не желают жертвовать этими секторами экономики ради поддержки Украины. Несмотря на это, другие их партнеры готовы терпеть трудности, чтобы «наказать» Кремль.

В то же время страны, поддержавшие санкционные меры в отношении России, теперь недовольны этой политикой, спровоцировавшей потерю доходов и рабочих мест, пишет Газета.ру.

