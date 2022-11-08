Bloomberg: продажи нефти из России достигли максимума за пять месяцев

Объём перевозок российской нефти по морю вырос до 3,6 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Пушков предупредил ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть

В агентстве отметили, что это самый высокий показатель с начала июня.

Эксперты считают, что это связано со скорым введением частичного эмбарго ЕС на экспорт нефти из России.

Ранее лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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