Bloomberg: продажи нефти из России достигли максимума за пять месяцев
8 ноября 202215:10
Объём перевозок российской нефти по морю вырос до 3,6 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg.
В агентстве отметили, что это самый высокий показатель с начала июня.
Эксперты считают, что это связано со скорым введением частичного эмбарго ЕС на экспорт нефти из России.
Ранее лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, сообщает RT.
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8 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru