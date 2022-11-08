Bloomberg: продажи нефти из России достигли максимума за пять месяцев

Новый транспортно-логистический центр для нужд «Москвича» появится в столице

Более 2,5 тысяч жителей СВАО начали переезд по реновации с начала года

На юго-востоке Москвы построят 10 дорожных объектов

День рождения волшебника отметят в усадьбе Деда Мороза в Москве 19 и 20 ноября

Туман ожидается в среду в столичном регионе