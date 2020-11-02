Кабмин выделил ещё 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам будет дополнительно направлено 5,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства.
Средства, которые поступят из резервного фонда кабмина, помогут полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.
Глава правительства отметил, что льготы по ипотеке являются одной из самых востребованных мер госпомощи семьям с детьми и в течение 2020 года на эти цели уже было выделено 35 миллиардов рублей. Дополнительные средства позволят поддержать ещё не менее 12 тысяч многодетных семей.
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