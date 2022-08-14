Стало известно об осенних испытаниях для рубля
Курс российской национальной валюты по отношение к доллару осенью может ослабеть по ряду причин, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса.
По его словам, это спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила. Отмечается, что прогнозировать динамику курса рубля в настоящее время непросто.
Поддержку нацвалюте способны оказать высокие цены на углеводороды и слабый импорт, однако введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону. Манжос считает, что с технической точки зрения российская национальная валюта в ближайшие несколько недель доллар будет стоить в пределах 55 - 68 рублей.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вопрос с курсом рубля решится естественным путем, когда в США укрепится доллар, а цены на нефть упадут, поэтому относительно создания системы предсказуемости курсообразования беспокоиться не стоит.
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