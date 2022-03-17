Стало известно, как под санкциями Россия могла заплатить по евробондам

Несмотря на антироссийские санкции в отношении финансовой системы России, платеж РФ по купонному доходу по еврооблигациям в размере $117,2 миллионов могли специально пропустить за рубежом. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на аналитика компании «Золотой монетный двор» Дмитрия Голубовского.

По его словам, в таком случае перечисление средств могло пройти со счетов Минфина РФ в одном из российских банков, которые не попали под санкции: «Газпромбанк» или «Россельхозбанк». По его словам, в таком случае платежи могли пройти за счет текущих доходов РФ или неарестованной и не находящейся в подсанкционных банках валюты.