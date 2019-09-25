Кричевский: Вот мы и дожили до момента, когда доллары в РФ оказались не нужны

Никита Кричевский: «Вот мы и дожили, господа, до того светлого дня, когда доллары в Российской Федерации оказались без надобности. А ведь люди среднего и старшего поколения хорошо помнят, когда цены в магазинах писались и в рублях и в у.е. . Потом у.е. постепенно ушли, остались валютные кредиты, валютные ипотеки и валютные вклады. Суммы валютных вкладов постепенно сокращались, и вот сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда, имея валюту на руках, вы должны будете заплатить банку за безналичное хранение, либо за аренду банковской ячейки. Отрадный факт, с которым я вас и поздравляю!» - сыронизировал Никита Кричевский, общаясь с НСН.

