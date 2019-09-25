Кричевский: Вот мы и дожили до момента, когда доллары в РФ оказались не нужны
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Никита Кричевский: «Вот мы и дожили, господа, до того светлого дня, когда доллары в Российской Федерации оказались без надобности. А ведь люди среднего и старшего поколения хорошо помнят, когда цены в магазинах писались и в рублях и в у.е. . Потом у.е. постепенно ушли, остались валютные кредиты, валютные ипотеки и валютные вклады. Суммы валютных вкладов постепенно сокращались, и вот сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда, имея валюту на руках, вы должны будете заплатить банку за безналичное хранение, либо за аренду банковской ячейки. Отрадный факт, с которым я вас и поздравляю!» - сыронизировал Никита Кричевский, общаясь с НСН.
Росстат заявил о том, что до конца сентября 52 тысячи россиян могут потерять работу
Данные Росстата о том, что до конца сентября порядка 52 тысяч жителей России могут потерять работу, являются прогнозом, а не планом к выполнению. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, в России до конца третьего квартала работы лишатся десятки тысяч человек.
Никита Кричевский: «Что собой представляют 52 тысячи человек, которые до конца сентября могут потерять работу? Ноль целых, семь сотых процента от экономически активного населения России. И, тем не менее, это – одна из главных новостей дня. Что же касается Росстата, ему давно следует подумать о том, чтобы давать более продуктивные и нужные населению для понимания происходящего в стране данные. А не данные, которые вызывают повышенный интерес к работе ведомства», - заявил он НСН.
В России могут отменить комиссию за снятие наличных через терминал другого банка
В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка.
Никита Кричевский: «Эта инициатива заслуживает одобрения, и все было бы хорошо, если бы она была внесена фракцией «Единая Россия». Но документ вышел из недр другой фракции, «Справедливой России», поэтому я бы оценил шансы на ее прохождение в 50 на 50 (и, скорее всего, 50% негатива возобладают). Впрочем. Поживем – увидим. У нас сегодня такое время, когда все меняется и возникают прецеденты, невиданные еще буквально год назад»,- отметил Никита Кричевский эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Экономист назвал МВФ врачом, выписывающим лекарства без диагноза
- Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
- В США выпустят гендерно-нейтральную Барби
- Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
- При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси