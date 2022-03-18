Стали известны самые уязвимые для санкций отрасли экономики РФ

Наибольший вред антироссийские санкции принесут фармацевтической отрасли РФ. Соответствующая информация опубликована в исследовании Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП).

По данным источника, на втором месте самых уязвимых отраслей экономики России находится сфера химических веществ и продуктов, на третьем – морское и авиапроизводство, а также создание железнодорожных локомотивов.

Исследователи утверждают, что сильная зависимость от импорта в России наблюдается в сфере по изготовлению резиновых и пластмассовых изделий, производстве бумаги и электрического оборудования, а также в автомобилестроении.

Представители ЦМАКП относят к наиболее тяжелым эффектам санкций остановку поставок полупроводников из Тайваня, логистические проблемы на европейском направлении с невозможностью быстро переориентироваться на Китай и резкое повышение инфляции.

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Исследователи также считают, что чувствительными последствиями давления на экономику РФ являются усложнение доступа к импортному сырью, материалам и комплектующим в фармацевтике и авиастроении, а также трудности с контрактацией нефти. По их словам, сложности также возникают из-за отказа европейских портов от работы с российскими грузами, логистических проблем и временных приостановок отгрузки продукции из-за пересчета цен.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, так как боится, что их эскалация сильно ослабит РФ и усилит Китай в соревнованиях с США.

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