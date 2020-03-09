Стали известны самые популярные сферы деятельности самозанятых россиян
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), самозанятые россияне чаще всего занимаются перевозкой пассажиров (16,5%), сообщает RT.
Сдачей жилплощади в аренду зарабатывают 5,1% самозанятых, строительством заняты 4,8% человек, 3,1% занимаются репетиторством, 2,9% самозанятых россиян оказывают услуги по маркетингу и рекламе.
Отмечается, что средний чек за деятельность самозанятых граждан составляет 1050 рублей, отмечает Газета.ru.
На февраль 2020 года в России насчитывается 465 тыс. зарегистрированных самозанятых.
Ранее председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко в эфире НСН заявил, что проект федерального закона о такси позволит вывести из теневого сектора в число самозанятых граждан значительное количество водителей.
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