Стала известна стоимость первоочередных мер поддержки экономики России

Издание ссылается на рабочую версию проекта плана российского кабмина. Стимулирование занятости обойдется в 496 млрд рублей. Также будут поддержаны транспортная (275 млрд рублей) и строительная (100 млрд рублей) отрасли.

В сфере занятости 317,2 млрд рублей направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан», 67,9 млрд рублей пойдут на организацию временных работ для сотрудников предприятий, находящихся под риском увольнения, 42,1 млрд рублей выделят из бюджета на субсидирование переобучения работников промышленных предприятий, 34,8 млрд рублей — на организацию общественных работ и 34 млрд рублей — на переобучение и повышение квалификации безработных.

Расходы на транспорт подразумевают, в том числе докапитализацию РЖД, что позволит поддержать реализацию инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей. Также, согласно плану, будет оказана помощь авиаперевозчикам на 25 млрд рублей. Средства пойдут на субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности.

Расходы на строительную отрасль включают в себя выделение средств системообразующим организациям в 84,8 млрд рублей и агропромышленному комплексу - 42 млрд рублей. Малый и средний бизнес получит 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности выделят 20 млрд рублей.

Россия готова противостоять санкциям и прочим ограничениям. Об этом сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин. Как отметил дипломат, Россия является серьезным участником мирохозяйственных связей, поэтому просто так ограничения незамеченными не пройдут. Это касается не только энергоресурсов, но и сырья и продовольствия.

