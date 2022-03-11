В МИД назвали целью антироссийских санкций «удушение страны и народа»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия» заявил, что целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа».

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По словам Панкина, речь идет не только об «удушении» российской элиты, но и обычных граждан. Он уточнил, что таким образом Запад пытается минимизировать участие РФ в мировой экономике и нанести ущерб обороноспособности страны за счет удара по экономике.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого против России страны Запада начали вводить санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМИД РФ
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