Минпромторг: Поставки импортозамещенной электронной продукции начнутся до конца года
Поставки новой импортозамещенной электронной продукции в Россию планируют начать до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он напомнил, что в одной только автомобильной промышленности существует около пятнадцати компаний, которые занимаются производством радиоэлектронных компонентов и обычно поставляют их ГАЗу, УАЗу, «АвтоВАЗу» и иностранным брендам, которые локализовали свою продукцию в РФ.
Ранее интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, скорее всего, продавать технику с помощью параллельного импорта будет только серый рынок, а официальные ретейлеры не захотят разрывать отношения с иностранными компаниями.
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