Минпромторг: Поставки импортозамещенной электронной продукции начнутся до конца года

Поставки новой импортозамещенной электронной продукции в Россию планируют начать до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он напомнил, что в одной только автомобильной промышленности существует около пятнадцати компаний, которые занимаются производством радиоэлектронных компонентов и обычно поставляют их ГАЗу, УАЗу, «АвтоВАЗу» и иностранным брендам, которые локализовали свою продукцию в РФ.