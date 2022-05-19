Сенатор Клишас заявил о полном провале импортозамещения в России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что в России полностью провалена программа импортозамещения.
По его словам, россияне видят это во многих сферах, в том числе, «по товарам народного потребления».
«Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего», - заключил сенатор.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии», который объединил решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении, сообщает RT.
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