Сенатор Клишас заявил о полном провале импортозамещения в России

По его словам, россияне видят это во многих сферах, в том числе, «по товарам народного потребления».

«Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего», - заключил сенатор.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии», который объединил решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении, сообщает RT.

