Песков не согласился с Клишасом по вопросу импортозамещения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в направлении импортозамещения «идёт напряженная работа», сообщает РИА Новости.
Комментируя заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о провале программы он отметил, что в Кремле не согласны с такой оценкой.
«Говорить о том, что всё провалено - вряд ли, наверное, можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка... ведётся напряженная работа, и не признавать это нельзя», - подчеркнул он.
Представитель Кремля добавил, что нельзя почивать на лаврах, ещё многое предстоит сделать, причём в авральном режиме.
Ранее Клишас заявил, что в России полностью провалена программа импортозамещения и «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего».
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