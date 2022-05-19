Песков не согласился с Клишасом по вопросу импортозамещения

Комментируя заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса о провале программы он отметил, что в Кремле не согласны с такой оценкой.

«Говорить о том, что всё провалено - вряд ли, наверное, можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка... ведётся напряженная работа, и не признавать это нельзя», - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что нельзя почивать на лаврах, ещё многое предстоит сделать, причём в авральном режиме.

Ранее Клишас заявил, что в России полностью провалена программа импортозамещения и «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего».

