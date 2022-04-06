США захотели лишить Россию доступа к международным фининститутам

По словам главы Минфина, на фоне спецоперации России на Украине еще более возрастает «значение международных финансовых организаций».

«Действия России являются вызовом для основанного на правилах порядка и будут иметь самые серьезные экономические последствия на Украине и за ее пределами. Минфин США нацелен на то, чтобы призвать Россию к ответу за ее действия, чтобы она не могла пользоваться выгодами, которые дает международная финансовая система», — цитирует Йеллен ТАСС.

Министр отметила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк (ВБ) уже «прекратили предоставлять новое финансирование» России. По словам Йеллен, эти фининституты наряду с Международным валютным фондом станут «важнейшими партнерами в восстановлении Украины».

