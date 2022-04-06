США захотели лишить Россию доступа к международным фининститутам
США и партнеры намерены заблокировать доступ России к международным финансовым институтам. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
По словам главы Минфина, на фоне спецоперации России на Украине еще более возрастает «значение международных финансовых организаций».
«Действия России являются вызовом для основанного на правилах порядка и будут иметь самые серьезные экономические последствия на Украине и за ее пределами. Минфин США нацелен на то, чтобы призвать Россию к ответу за ее действия, чтобы она не могла пользоваться выгодами, которые дает международная финансовая система», — цитирует Йеллен ТАСС.
Министр отметила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк (ВБ) уже «прекратили предоставлять новое финансирование» России. По словам Йеллен, эти фининституты наряду с Международным валютным фондом станут «важнейшими партнерами в восстановлении Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Дилеры оценили перспективы роста цен на автомобили в апреле
- СМИ заметили жену Бондарчука в компании Чубайса в Стамбуле
- США захотели лишить Россию доступа к международным фининститутам
- Эксперт спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
- Постпред США: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
- Канада добавила в санкционные списки российских олигархов
- Intel приостановила деятельность в России
- Байден остался в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы
- США выделят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн
- СМИ: ВСУ готовят провокацию в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru