США захотели лишить Россию доступа к международным фининститутам

США и партнеры намерены заблокировать доступ России к международным финансовым институтам. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

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По словам главы Минфина, на фоне спецоперации России на Украине еще более возрастает «значение международных финансовых организаций».

«Действия России являются вызовом для основанного на правилах порядка и будут иметь самые серьезные экономические последствия на Украине и за ее пределами. Минфин США нацелен на то, чтобы призвать Россию к ответу за ее действия, чтобы она не могла пользоваться выгодами, которые дает международная финансовая система», — цитирует Йеллен ТАСС.

Министр отметила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк (ВБ) уже «прекратили предоставлять новое финансирование» России. По словам Йеллен, эти фининституты наряду с Международным валютным фондом станут «важнейшими партнерами в восстановлении Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинфинРоссияСША
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