США усложнили правила экспорта товаров в Россию
США в очередной раз ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию. В понедельник, 29 июня, вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.
Одно из правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию ряд товаров без лицензии. Эти продуты предназначались для гражданского использования гражданскими потребителями, пишут «Известия».
Это в том числе подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей. Согласно новым правилам, теперь экспортеру придется получать лицензию.
Изменение торговых правил кроме России, затронет также Китай и Венесуэлу, Армению, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Ирак, сообщает РИА ФАН.
Такое решение в Штатах объяснили, что в этих странах часто происходит интеграция гражданских и военных отраслей, поэтому конечный потребитель непонятен.
Ранее в феврале в МИД РФ назвали введенные США санкции против «дочк» «Роснефти» и ряда оборонных предприятий деструктивными, отметив их негативное влияние на двусторонние отношения. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Остался комиком: Зеленский назвали «последним президентом Украины»
- США усложнили правила экспорта товаров в Россию
- Названо место России в мировом лидерстве
- Новости за ночь: СМИ заявили, что Трамп оскорблял своих зарубежных коллег
- Новости за ночь: США хотят выкупить у Турции российские комплексы С-400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru