США усложнили правила экспорта товаров в Россию

США в очередной раз ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию. В понедельник, 29 июня, вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Одно из правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию ряд товаров без лицензии. Эти продуты предназначались для гражданского использования гражданскими потребителями, пишут «Известия».