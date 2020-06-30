США усложнили правила экспорта товаров в Россию

США в очередной раз ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию. В понедельник, 29 июня, вступили в силу два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Одно из правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию ряд товаров без лицензии. Эти продуты предназначались для гражданского использования гражданскими потребителями, пишут «Известия».

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Это в том числе подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей. Согласно новым правилам, теперь экспортеру придется получать лицензию.

Изменение торговых правил кроме России, затронет также Китай и Венесуэлу, Армению, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Ирак, сообщает РИА ФАН.

Такое решение в Штатах объяснили, что в этих странах часто происходит интеграция гражданских и военных отраслей, поэтому конечный потребитель непонятен.

Ранее в феврале в МИД РФ назвали введенные США санкции против «дочк» «Роснефти» и ряда оборонных предприятий деструктивными, отметив их негативное влияние на двусторонние отношения. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.


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ФОТО: pixabay.com
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