США постарались: Экономике ЕС предрекли тяжелый кризис и рецессию

Накануне американский экономист Нуриэль Рубини, точно спрогнозировавший состояние мировой экономики после пандемии, в интервью подкасту Odd Lots заявил, что последствия нынешнего кризиса могут быть намного тяжелее, чем после 2008 года. По его словам, мировая экономика попадет в ловушку стагфляции, поскольку центральные банки изо всех сил пытаются сдержать инфляционные ожидания. Михаил Эскиндаров отметил, что мировой кризис сильнее всего ударит по европейским странам.

«Рубини абсолютно прав. Ситуация в экономике всего мира полностью разбалансирована и значительно хуже, чем в 2008 году. Последствия будут совершенно другие. Если раньше мы прогнозировали, что ситуация будет тяжелая у развивающихся стран, то сегодня мы говорим уже о Европе из-за той ситуации, которая сложилась с поставкой энергоресурсов. Эти страны попадут в тяжелую рецессию, и найти выход будет достаточно долго и трудно. Частично, конечно, выигрывают США, которые содействовали этому кризису и «содействовали» европейцам, то есть помогали попасть в тяжелый кризис. Однако энергопоставки, которые пошли из России вместо западных стран в сторону Азии, значительно помогут Китаю и Индии нарастить их экономики», - сказал Эскиндаров.

По его словам, легче всех перенесет мировой кризис Россия, так как она больше не зависит от мировой системы. Так, экономист указал, что у государства накоплено достаточно резервов, чтобы выйти на докризисный уровень через пять-шесть лет.