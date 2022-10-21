США постарались: Экономике ЕС предрекли тяжелый кризис и рецессию
В странах Европы складывается крайне трудная ситуация из-за проблем с поставками энергоресурсов, отметил в эфире НСН экономист Михаил Эскиндаров.
США помогли Европе попасть в тяжелый кризис, из которого ей будет крайне трудно выйти, при этом лучше всех последствия мирового кризиса перенесут Россия, Индия и Китай, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в эфире НСН.
Накануне американский экономист Нуриэль Рубини, точно спрогнозировавший состояние мировой экономики после пандемии, в интервью подкасту Odd Lots заявил, что последствия нынешнего кризиса могут быть намного тяжелее, чем после 2008 года. По его словам, мировая экономика попадет в ловушку стагфляции, поскольку центральные банки изо всех сил пытаются сдержать инфляционные ожидания. Михаил Эскиндаров отметил, что мировой кризис сильнее всего ударит по европейским странам.
«Рубини абсолютно прав. Ситуация в экономике всего мира полностью разбалансирована и значительно хуже, чем в 2008 году. Последствия будут совершенно другие. Если раньше мы прогнозировали, что ситуация будет тяжелая у развивающихся стран, то сегодня мы говорим уже о Европе из-за той ситуации, которая сложилась с поставкой энергоресурсов. Эти страны попадут в тяжелую рецессию, и найти выход будет достаточно долго и трудно. Частично, конечно, выигрывают США, которые содействовали этому кризису и «содействовали» европейцам, то есть помогали попасть в тяжелый кризис. Однако энергопоставки, которые пошли из России вместо западных стран в сторону Азии, значительно помогут Китаю и Индии нарастить их экономики», - сказал Эскиндаров.
По его словам, легче всех перенесет мировой кризис Россия, так как она больше не зависит от мировой системы. Так, экономист указал, что у государства накоплено достаточно резервов, чтобы выйти на докризисный уровень через пять-шесть лет.
«Сегодня Россия практически не зависит от мировой системы, поэтому мы легче перенесем (кризис – ред. НСН). Хотя, безусловно, мы тоже столкнемся с проблемами. Думаю, что Россия сумеет через пять-шесть лет восстановить докризисный уровень. Это связано с тем, что у России достаточно хорошие запасы, не только энергетические, но и золотовалютные. Они были накоплены в достаточно серьезном объеме для того, чтобы чувствовать себя достаточно уверено в грядущем мировом кризисе. Падение не будет катастрофическим для нас, в отличие от некоторых стран Европы», - резюмировал Эскиндаров.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики российской экономики в 2022 году. Он ожидает ее падения на 3,4 вместо 6%, прогнозировавшихся им в июле и 8,5% — в апреле. Прогноз на 2023 год также оказался более позитивным: снижение ВВП России, как полагают в МВФ, составит 2,3%, а не 3,5%. При этом рост экономик развитых стран Европы замедлится в 2023 году до 0,6%, развивающихся — до 1,7%.
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