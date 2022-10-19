Патрушев заявил о возможной волне переселения в Европе из-за кризиса

Ново миграционной волне в мире способствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, западные санкции привели к снижению уровня жизни населения в ряде стран, сокращается доступ к товарам первой необходимости, в том числе, к продуктам питания и лекарствам.

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Совет безопасности РФ на заседании в среду обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать действующую в стране миграционную политику, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы государства, необходимо реагировать на все изменения оперативно.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвропаМиграцияНиколай Патрушев
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