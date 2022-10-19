Патрушев заявил о возможной волне переселения в Европе из-за кризиса

Путин поручил Собянину координировать работу регионов при создании штабов теробороны Амфитеатр появился возле станции «Кунцевская» БКЛ метро Москвы Лучшую в РФ медсестру выберут в столице Ещё семь судов эвакуировано в Москве из-за анонимных угроз взрыва Более 26 тысяч пар поженились во дворцах бракосочетания столицы с начала года