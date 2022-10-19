Патрушев заявил о возможной волне переселения в Европе из-за кризиса
Ново миграционной волне в мире способствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, западные санкции привели к снижению уровня жизни населения в ряде стран, сокращается доступ к товарам первой необходимости, в том числе, к продуктам питания и лекарствам.
Совет безопасности РФ на заседании в среду обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать действующую в стране миграционную политику, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы государства, необходимо реагировать на все изменения оперативно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- В Совфеде исключили введение коммендантского часа в Москве
- Патрушев заявил о возможной волне переселения в Европе из-за кризиса
- Сальдо: власть в Херсонской области передадут военным
- СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных
- «Холодильник». Космонавты рассказали, чего им не хватает на орбите
- Патрушев: в России ужесточат ответственность за нарушение правил пребывания в стране
- В Европе нашли замену российскому «Союзу»
- Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры
- Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию
- Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru