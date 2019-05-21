США подтвердили санкции против «Северного потока-2»

Он сообщил, что Вашингтон планирует разработать законопроект, в соответствии с которым будет введен ряд ограничений для проекта. Ранее Перри уже неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Их запуск позволит России отказаться от украинского транзита.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что санкциями из-за «Северного потока-2» США уподобляется Ирану.

