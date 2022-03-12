Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз долларов в РФ

Запрет на поставки наличных долларов в Россию не коснется разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями. Об этом сообщили в Минфине США.

Байден запретил экспорт долларовых банкнот в Россию

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне событий на Украине запретил вывозить в РФ наличные доллары из США.

Как отмечается в генеральной лицензии Минфина, мера не касается транзакций, «которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США» из США или от гражданина страны частному лицу в РФ либо «американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации».

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ФОТО: pixabay.com
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